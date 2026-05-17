Сын министра МВД арестован по делу об изнасиловании подростка

В Индии разгорелся громкий скандал, связанный с одним из высокопоставленных чиновников. Как сообщил портал NDTV, арестован сын действующего министра внутренних дел страны Банди Саная Кумара.

25-летнему молодому человеку предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 17-летней девушки. Дело находится на особом контроле, так как впервые родственник чиновника столь высокого ранга стал фигурантом уголовного преследования по такой статье. Обвинения были выдвинуты на основании закона о защите детей от сексуальных преступлений, который предусматривает суровое наказание, включая длительные сроки тюремного заключения.

Отец обвиняемого, который занимает ключевой пост в правительстве, отвечая за внутреннюю безопасность и правопорядок в стране, отреагировал на ситуацию незамедлительно. Узнав о поступившем заявлении, Банди Санай Кумар лично привел своего сына в полицейский участок, чтобы тот сдался властям. В своем кратком заявлении министр подчеркнул, что для него не существует исключений: «Все равны перед законом – будь то его сын или обычный гражданин».

Сам задержанный свою вину категорически отрицает. По его версии, он стал жертвой оговора и попытки вымогательства. Молодой человек утверждает, что девушка и ее родители требовали, чтобы он на ней женился, а также вымогали у него крупную сумму денег за молчание. Суд пока оставил обвиняемого под стражей, сославшись на тяжесть инкриминируемого преступления и потенциальное давление на свидетелей, которое может оказать семья высокопоставленного чиновника.