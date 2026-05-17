Суд разрешил экс-замглавы МО Тимуру Иванову свидания с матерью и женой

Симоновский суд Москвы разрешил бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, находящемуся в СИЗО по делу о взятках на 1,3 млрд рублей, свидания с матерью и супругой, сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Суд разрешил Тимуру Вадимовичу свидания с мамой и женой, теперь ждём ответа СИЗО (Лефортово. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на сумму 1,3 млрд рублей.

Он также подал жалобу на решение суда об отклонении иска к военному комиссариату из-за отсутствия ответа на прошение об отправке в зону спецоперации.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».