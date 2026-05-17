В Японии медведь напал на россиянина

Гражданин России получил травмы после нападения медведя в горах Японии. Мужчина госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Nippon TV.

Инцидент произошел в воскресенье днем в населенном пункте Окутама.

Медведь атаковал 30-летнего россиянина, когда тот шел по лесной дороге. Мужчина смог отбиться от хищника, но получил травмы рук и лица. Он смог позвонить в экстренные службы и рассказать о случившемся. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете, угрозы его жизни нет.

Предположительно, россиянин находился в горах один. Он не использовал средства защиты от медведей, такие как специальные колокольчики или отпугивающий спрей.

Ранее сообщалось, что в Канаде жертвой медведя стал 27-летний выходец из Индии.