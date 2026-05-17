Пенсионерка переписала квартиру в центре Москвы на таксиста

В Москве пенсионерка переписала квартиру в центре на «заботливого» водителя такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

92-летняя женщина страдала онкологией и деменцией, а водитель социального такси помогал практически незрячей россиянке по дому. Пока родственники ничего не подозревали, мужчина получил доступ к ее банковской карте и документам.

Вскоре было принято решение заполучить жилье в центре столицы. Нотариус одобрила сделку и даже не запросила никаких медицинских справок.

В итоге, когда пенсионерки не стало, ее брату пришлось через суды добиваться законного наследства. Родственник выиграл дело, но смог попасть в квартиру только после взлома замков.

Ранее в Краснодаре группа мошенниц решила отбирать недвижимость у одиноких пенсионеров, предлагая заботу. Вместе женщины отыскивали людей старше 80 лет с квартирами и без присмотра, обещали пожизненную помощь, а затем переоформляли недвижимость на себя. После преступницы продавали жилье и забирали себе деньги.