В Лобне женщина получила осколочные ранения в результате ночной атаки БПЛА ВСУ

В подмосковной Лобне женщина получила осколочные ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион, сообщила глава городского округа Анна Кротова.

«Есть одна пострадавшая: женщина получила осколочные ранения, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написала Кротова в своём Telegram-канале.

В результате падения обломков и взрывной волны в Лобне выбиты окна в квартирах и на балконах около пяти многоквартирных домов и повреждено порядка 20 автомобилей.

За минувшие сутки силы ПВО уничтожили свыше 120 беспилотников при отражении массированной атаки на Москву.

В микрорайоне в Химках обломки беспилотника попали в частный дом, погибла женщина, один пострадавший госпитализирован.

В Истринском округе Подмосковья обломки беспилотников повредили многоквартирный и шесть частных домов, пострадали четыре человека.

Двое мужчин погибли в деревне Погорелки под Мытищами в результате падения обломков сбитого беспилотника на строящийся дом.

Несколько квартир повреждено после попадания БПЛА ВСУ в многоквартирный дом в микрорайоне Путилково в Красногорске.