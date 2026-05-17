После пожара на подстанции часть Улан-Удэ осталась без света

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в Железнодорожном районе Улан-Удэ после пожара на подстанции. Большую часть объектов уже подключили к электричеству, однако без света пока остаются два микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго».

Пожар на подстанции в поселке Матросова произошел вечером 16 мая. По данным МЧС России по Бурятии, предварительной причиной стало короткое замыкание. Пострадавших нет.

В компании сообщили, что специалисты продолжают восстановительные работы. Социально значимые объекты и большинство потребителей, оставшихся без электричества после аварии, ночью подключили к передвижным резервным источникам питания.

По состоянию на утро 17 мая частично без напряжения остаются микрорайоны Матросово и Зеленый.

В работах участвуют шесть бригад энергетиков — 24 человека. Кроме того, на место направили 11 передвижных резервных источников электроснабжения общей мощностью 2,8 МВт. В «Бурятэнерго» добавили, что восстановление электроснабжения продолжится до полного устранения последствий аварии.

