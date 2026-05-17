Стало известно о новых результатах поисков пропавшей семьи Усольцевых
Спасатели обследовали еще 11 километров подъездов к туристическим тропам в районе Кутурчинского Белогорья, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС.
По данным спасателей, за последние сутки специалисты также проверили около 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Несмотря на масштабные поисковые работы, следов пропавших обнаружить не удалось.
Раскрыта новая тревожная деталь в прошлом пропавшей семьи Усольцевых
Поиски семьи были возобновлены 15 мая. В район Кутурчина направили группу из четырех спасателей и четырех единиц техники. Специалисты продолжают обследовать труднодоступные участки местности и подъезды к туристическим маршрутам.
Семья Усольцевых пропала в тайге во время туристического похода в сентябре 2025 года вместе с маленькой дочерью.