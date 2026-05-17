В Японии произошел крупный пожар в старинном храмовом комплексе

Крупное возгорание зафиксировано в буддийском храме Дайходзи в японском городе Такаока. Об этом сообщает телеканал NHK. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

Огонь быстро распространился по территории храмового комплекса Дайходзи. В японских СМИ отмечается, что пламя охватило несколько строений, входящих в состав исторического объекта. В соцсетях опубликованы кадры, на которых видно интенсивное распространение пожара.

Для ликвидации возгорания задействовано около 20 пожарных расчётов. Спасательные службы продолжают работу на месте, пытаясь не допустить перехода огня на соседние постройки.

Полиция и пожарные выясняют причины инцидента. Также проводится оценка ущерба, нанесённого объекту культурного и исторического значения.

Сообщается, что в подобных случаях в Японии особое внимание уделяется проверке электрических систем и условий хранения внутри деревянных храмовых сооружений, поскольку большинство таких комплексов относится к объектам повышенной пожарной уязвимости из-за традиционных строительных материалов и плотной застройки.