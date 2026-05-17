Четверо человек пострадали при попадании дронов в жилые дома в Истре
В Истре обломки беспилотников повредили многоквартирный и шесть частных домов, пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Дедовске на улице Космонавтов повреждён многоквартирный дом, а в посёлке Агрогородок — шесть частных строений.
«По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», — следует из сообщения губернатора.
Ранее Воробьёв сообщил, что в деревне Погорелки под Мытищами обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом, погибли двое мужчин.
В микрорайоне Старбеево в Химках обломки беспилотника попали в частный дом, погибла женщина, ещё один человек остаётся под завалами.