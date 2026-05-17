Спасатели стягивают 8 тысяч человек и авиацию к рекам ХМАО

Гидрометеорологи дали предварительный прогноз по прохождению весеннего половодья в Ханты-Мансийском автономном округе. Ожидается, что ситуация не выйдет за рамки среднемноголетних значений, однако на ряде водных артерий вода может подняться существенно выше обычного. Подробности сообщили в Ханты-Мансийском ЦГМС.

По расчетам специалистов, высшие уровни воды весной 2026 года будут в основном близки к норме. Однако на реке Конда прогнозируется подъем на 0,3 метра выше обычных показателей, а на некоторых других реках региона вода может превысить норму на 0,4–1,1 метра. В ведомстве подчеркнули, что предварительный сценарий развития событий схож с обстановкой 2025 года.

Власти региона уже привели силы в состояние повышенной готовности. Губернатор Руслан Кухарук сообщал, что к ликвидации последствий паводка могут привлечь более 8,1 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, включая 35 воздушных судов и 18 беспилотников. Для возможной эвакуации подготовлены 70 пунктов временного размещения вместимостью 8 тысяч человек.

В апреле на затороопасных участках провели ледовзрывные работы. Напомним, в 2025 году пик паводка пришелся на начало мая, тогда в зоне подтопления оказались более 270 участков, в том числе свыше 110 в Нижневартовске.