Сальвини раскрыл личность водителя, наехавшего на толпу в Модене

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в субботу, 16 мая, назвал имя мужчины, наехавшего на толпу в городе Модена.

В субботу, 16 мая, в городе Модена в итальянской области Эмилия-Романья автомобиль въехал в группу людей, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек.

— «Салим эль Кудри — имя преступника «второго поколения» (мигрантов — прим. «ВМ»), наехавшего в Модене на людей на полной скорости, — написал Сальвини в публикации об инциденте в соцсети X.

По свидетельствам очевидцев, водитель кричал, что подвергался унижению и преследованиям.

4 мая монстр-трак въехал в толпу зрителей на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии. В результате случившегося минимум два человека погибли и еще 37 получили ранения. Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования в связи с трагедией.

Ранее в британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города, сообщила местная полиция. В результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции добавили, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, после чего их госпитализировали.