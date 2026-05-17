Пожар на АЗС в Пятигорске полностью ликвидирован
Пожар на автозаправочной станции в Пятигорске, где ранее произошёл взрыв, полностью ликвидирован.
Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
«Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован», — говорится в публикации.
Ранее на АЗС взорвался газовоз в ходе разгрузки. Причиной, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о шестерых пострадавших.