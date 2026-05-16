Зацепер залез на крышу электрички и серьезно поранился в Подмосковье

Молодой человек, решивший прокатиться на крыше электропоезда, пострадал во время движения. Детали инцидента привели в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

ЧП произошло вечером в 21:06 по московскому времени на станции Тарасовская. Зацепер забрался на крышу состава № 6258, следовавшего маршрутом Мытищи — Пушкино. В результате он получил травмы.

Пока пострадавшему экстренно оказывали помощь, движение поездов на этом участке не останавливалось. Для пропуска составов был задействован соседний путь. Уже в 21:39 мск электропоезд смог продолжить движение по маршруту с минимальным опозданием.

МЖД в очередной раз призывает граждан к неукоснительному соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.