В Шебекине из-за атаки ВСУ пострадала мирная жительница

Женщина обратилась за медпомощью из-за детонации дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области. Ее госпитализировали с диагнозом "минно-взрывная травма", сообщил оперштаб по региону в мессенджере "Макс".

"За медицинской помощью самостоятельно обратилась женщина, которая пострадала сегодня в результате детонации дрона в городе Шебекино. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода с диагнозом "минно-взрывная травма". В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома. <…> В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон атаковал многоквартирный дом - повреждены фасад и остекление двух квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Грайвороне от детонации дронов выбиты окна в трех частных домах, перебита газовая труба, еще в одном домовладении загорелась кровля - сотрудники МЧС потушили пожар.

"В Шебекинском округе в селе Терновое FPV-дрон сдетонировал перед частным домом - посечены осколками два автомобиля. В селе Нежеголь при атаке дрона огнем уничтожен трактор. В селе Ржевка при детонации FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы и легковой автомобиль", - сообщает оперштаб.

В ведомстве добавили, что в Валуйском округе в селе Двулучное от удара дрона посечена кровля частного дома, в хуторе Леоновка беспилотник атаковал ангар предприятия - пробита крыша, в поселке Дальний от детонации FPV-дрона в частном доме повреждена кровля.