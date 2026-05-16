Полиция устроила погоню за пытавшейся скрыться от ТЦК иномаркой

В Одессе полиция устроила погоню за Gelandewagen, водитель которого пытался скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что иномарка ехала по трамвайным путям. Автомобиль преследовала полиция с включенным звуковым сигналом. Дальнейшая судьба водителя не раскрывается.

Ранее сообщалось, что жители Измаила прогнали сотрудников ТЦК. По предварительным данным, это сделали представители местной цыганской общины.