Под завалами после взрыва на АЗС в Пятигорске людей не оказалось

Разбор завалов завершился в Пятигорске после взрыва на АЗС. Людей под завалами не обнаружили, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Под завалами никого не найдено", - написал Ворошилов в своем канале в "Максе".

Он также сообщил, что движение по улице Ермолова открыто, уличное освещение восстановлено.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Пятигорске 16 мая. В результате происшествия пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Причиной, предположительно, стало нарушение техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура Ставропольского края проводит проверку.