В ДНР из-за атак ВСУ погиб ребенок

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику один ребенок погиб и еще десять мирных жителей пострадали. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.

— В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего, — отметил политик.

Пушилин добавил, что на автодороге Донецк – Горловка в Ясиноватском муниципальном округе региона в результате атаки ударным беспилотником на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1993 года рождения.

Также в Углегорске городского округа Енакиево после атаки вражеского дрона женщина 1962 года рождения оказалась тяжело ранена, написал губернатор в своем Telegram-канале.

22 апреля Денис Пушилин сообщил, что в Селидово Красноармейского муниципального округа ДНР в результате сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль погиб мужчина 1955 года рождения. Кроме того, в Ворошиловском районе Донецка после атаки ударного дрона женщина 1996 года рождения получила ранения средней степени тяжести.