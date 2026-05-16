Россиянина арестовали в Турции после конфликта на дискотеке

В Турции задержали российского туриста Виктора после ссоры с местным жителем на дискотеке в отеле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, супруги Анна и Виктор приехали на отдых в Кемер в начале мая и остановились в отеле. 12 мая они отправились на вечернюю дискотеку, где между Виктором и местным жителем по имени Волкан произошла словесная перепалка.

По словам Анны, до физического конфликта дело не дошло — мужчины лишь обменялись ругательствами и разошлись.

Однако на следующий день Волкан обвинил Виктора в домогательствах и написал заявление в полицию. В результате туриста задержали прямо в отеле и поместили в СИЗО без проведения проверок и опроса свидетелей.

Анна обратилась в Генеральное консульство РФ. Центр поддержки туристов помог ей найти адвоката. Дата судебного заседания пока не назначена. Анна должна вылетать в Россию через шесть дней, но освободить Виктора могут только по решению суда.

