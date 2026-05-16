Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске при задержании мужчины сбил с ног ребенка на детской площадке, в результате чего девочка получила травму. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Днепропетровске во время жесткого задержания мужчины "людолов" сбил с ног ребенка на детской площадке. Девочка упала и ударилась головой, получив травму", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.

При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. В обществе появился термин "бусификация", а самих сотрудников ТЦК называют людоловами.