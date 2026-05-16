Спасенный у берегов ФРГ кит Тимми погиб

Мертвый кит, найденный у датского острова Анхольт в Северном море, - это горбатый кит по кличке Тимми, который неоднократно застревал у берегов ФРГ в Балтийском море и который позже был выпущен на глубину. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на Датское ведомство по охране окружающей среды.

По информации издания, датские эксперты установили, что прибитый к берегу острова Анхольт мертвый горбатый кит - это именно то животное, которое ранее застревало на мелководье в Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге-Передней Померании.

Окончательную уверенность, как замечает газета, дал обнаруженный на теле кита трекер. Устройство слежения находится в распоряжении датского правительства.

В субботу датские водолазы и немецкий ветеринар повторно осмотрели кита, для чего им пришлось подплыть под тушу животного. В пятницу ведомство изначально заявляло, что датчик на теле обнаружен не был. Позже представитель ведомства Мортен Абильдстрём пояснил, что передатчик, закрепленный на спинном плавнике, не мог быть замечен сразу, поскольку мертвый кит сначала лежал на боку, а затем перевернулся на спину. Повторный осмотр наконец внес ясность.

Министр окружающей среды земли Мекленбург - Передняя Померания Тилль Бакхаус, как указывает газета, также подтвердил смерть Тимми. По словам министра, теперь необходимо извлечь из произошедшего максимальные уроки и на их основе строить свои действия в будущем.

"Смерть кита должна стать для нас напоминанием о том, что к природе, защите видов и климата нужно относиться еще серьезнее", - утверждал он.

Бакхаус поблагодарил Датское ведомство, которое помогло окончательно прояснить судьбу кита. Теперь совместно с датскими властями предстоит решить, что делать с тушей погибшего животного дальше.

Что случилось с китом Тимми? Находка в Дании озадачила ученых

Кита весом примерно 15 тонн в первый раз обнаружили на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд еще 23 марта. С тех пор ему удавалось выплывать на глубину, частично благодаря содействию спасателей. С конца марта он несколько недель почти неподвижно находился на мелководье в бухте острова Пёль, эксперты сходились во мнении, что животное обречено, и поэтому активные попытки спасти его прекратились.

В середине апреля министерство окружающей среды Мекленбурга - Передней Померании все же разрешило волонтерам попробовать организовать новую спасательную операцию. 28 апреля участники операции смогли погрузить кита на баржу, которая вскоре отправилась в Северное море, где 2 мая и выпустила Тимми в Северное море.