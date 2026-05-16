В Абхазии задержали подозреваемых в похищении граждан Турции

Правоохранительные органы Абхазии задержали трех человек, подозреваемых в похищении троих граждан Турции с целью получения выкупа. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

"11 мая в селе Дурипш Гудаутского района вооруженные лица, не менее четырех человек, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершили похищение граждан Турции Бурхана Сояка, Байрама Абдуллаха и Токоглу Тайфуна. За их освобождение похитители требовали выкуп в размере $5 млн. В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ и МВД Республики Абхазия, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Ашуба Тарык, Еремен Александр и Челикджан Гекхан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 мая местонахождение похищенных было установлено, их освободили и доставили в здание СГБ.

15 мая следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении задержанных, а также не установленных следствием лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 119 (похищение человека) и ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступлений.