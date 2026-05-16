До 9 выросло число пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье

Число пострадавших в массовом ДТП в Дмитровском округе выросло до девяти человек. Пятерых госпитализировали, четверым помощь оказали на месте. Об этом сообщает источник 112.

Авария произошла на 65-м километре трассы А-108. Как рассказали "МК" в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, легковые машины остановились на красный сигнал светофора. Водитель грузовика не успел затормозить и врезался в них.

На месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи.

Обстоятельства случившегося выясняются.