Госпитализирован мужчина, упавший в Москву-реку

Мужчина упал в Москву-реку в районе причала Троице-Лыково. Пострадавшего вовремя вытащили из воды, он госпитализирован. Об этом сообщает московский департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Информация о падении человека в Москву-реку поступила днем 16 мая.

«Прибыв на место происшествия в районе причала Троице-Лыково, спасатели обнаружили в воде мужчину. Совместными усилиями спасатели вытащили пострадавшего на берег и оказали первую помощь», — рассказали в департаменте.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели пациента 1984 года рождения и увезли в больницу.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности у воды, а также не купаться в запрещённых местах.