В Орехово-Зуеве двое детей выпали из окна

Мальчик и девочка выпали из окна жилого дома подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает областная прокуратура.

"Сегодня в Орехово-Зуеве 5-летний мальчик и его 4-летняя сестра выпали из окна лоджии квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома. Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается необходимая помощь", - сказали в ведомстве.

Областной главк СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Проводятся допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Уже известно, что дети находились дома одни без присмотра взрослых.

Прокуратура взяла на контроль расследование.