Полиция Лондона задержала 11 человек на акциях протеста

Лондонская полиция задержала 11 человек на проходящих 16 мая в столице двух акциях протеста.

"По состоянию на 13:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) 11 человек были задержаны за различные нарушения", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.

В Лондоне 16 мая проходит патриотический марш под лозунгом Unite the Kingdom ("Соединяй королевство"), а также пропалестинское шествие. Полиция ожидает, что в них примут участие до 80 тыс. человек.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции Unite the Kingdom устроили митинг у резиденции премьер-министра Кира Стармера.

Для обоих шествий установлены четкие маршруты, отклоняться от которых запрещено, а также четкое время для их завершения - 17:30-18:00 (19:30-20:00 мск).