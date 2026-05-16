Полицейского арестовали по обвинению в групповом изнасиловании в регионе РФ

В Иваново арестован полицейский, которого обвиняют в групповом изнасиловании при исполнении должностных обязанностей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в субботу.

Стало известно, что Октябрьский районный суд Иваново в субботу избирает меру пресечения для трех фигурантов уголовного дела о групповом изнасиловании, и двое из фигурантов – сотрудники полиции. Они были задержаны 14 мая.

По решению суда старший оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району заключен под стражу по обвинению по части 2 статьи 131 и части 2 статьи 132 УК РФ – по версии следствия, инцидент произошел во время следственных действий.

Постановление суда в законную силу не вступило, в отношении двух фигурантов – другого полицейского и его сожительницы – решения об избрании меры пресечения пока не приняты.