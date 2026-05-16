В Грозном боец ММА облил соседку кофе и несколько раз ее ударил

В Грозном российский боец смешанного стиля (ММА) Джихад Юнусов облил соседку кофе и несколько раз ее ударил. Об этом сообщает Sports.ru.

Отмечается, что конфликт между Юнусовым и его соседями произошел из-за установленной ими камеры наблюдения в подъезде. На записи с этой камеры видно, как боец облил соседку кофе, бросил в нее стаканчик, а затем нанес ей несколько ударов. Сопровождавший его мужчина пытался остановить Юнусова, но он вырвался и напал на женщину.

Юнусов — уроженец Грозного. Всего за карьеру в ММА он провел 27 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел восемь поражений. Последний поединок с его участием состоялся в августе 2024 года на турнире ACA 178, тогда он проиграл судейским решением Хафизу Сакибекову.

