Появились подробности избиения украинских подростков в Варшаве

Появились подробности инцидента в Варшаве, где 7 мая группа из примерно десяти человек напала на четырёх граждан Украины и их польскую подругу. Об этом сообщает «Польское радио».

По информации СМИ, нападавшие распылили в лицо одному из подростков перцовый газ, а затем начали избивать его ногами, в том числе по голове. Другому пострадавшему сломали нос, а ещё одного пытались сбросить с моста в реку Вислу.

Уточняется, что пострадавший 16-летний подросток был прооперирован и сейчас находится в больнице с трещиной черепа и серьёзными травмами лица.

Полиция подтвердила факт нападения и начала расследование. Задержанным от 15 до 18 лет, все они — граждане Польши. Некоторые из них уже имели проблемы с законом. Полиция не исключает возможность новых арестов.

При этом в правоохранительных органах заявили, что собранные доказательства не указывают на национальный мотив нападения.

