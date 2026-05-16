СК возбудил дело о хулиганстве после ранения подростка в Люберцах

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как неизвестный мужчина выстрелил в спину 14-летнему подростку из окна многоэтажного дома в подмосковных Люберцах. Инцидент произошел в ночь на 15 мая из окна многоквартирного дома.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По информации ГСУ СК по Московской области, злоумышленник открыл стрельбу по группе подростков из пневматического ружья. В результате один из них получил ранение в спину. Сейчас следователи проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личности стрелявшего и всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Эта статья предусматривает наказание за грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Согласно действующему законодательству, хулиганство из хулиганских побуждений, совершенное с применением оружия, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Правоохранители продолжают поиски злоумышленника. Всем, кто обладает какой-либо информацией об инциденте, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону «02». Пострадавшему подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.