Выросло число пострадавших при взрыве в Пятигорске

Число пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске выросло до шести человек. Один из них в тяжёлом состоянии, пишет 112.

Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, объявлен повышенный ранг возгорания. На месте создан штаб пожаротушения.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что взрыв прогремел при разгрузке газовоза. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. Мэр исключил версию атаки беспилотника и попросил жителей не ездить по улице Ермолова, где всё случилось.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уточнил, что с пострадавшими работают медики. Все оперативные службы остаются на месте.