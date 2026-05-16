Появились новые подробности о взрыве на российской заправке

Взрыв на автозаправочной станции (АЗС) в Пятигорске произошел из-за нарушения техники безопасности при разгрузке газового. Новые подробности о происшествии в российском городе появились в Telegram-канале Mash.

По последним данным, пожар на заправке охватил площадь в одну тысячу квадратных метров.

О взрыве в Ставропольском крае стало известно днем 16 мая. Уточнялось, что на месте работают 15 единиц техники и 45 пожарных.

Ранее сообщалось, что при взрыве на российской заправке пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. Очевидцы сняли пожар на видео.