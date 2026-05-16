Ребенок ранен при детонации украинского дрона в регионе РФ

Ребенок получил ранения в результате атаки украинского дрона на город в Белгородской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона.

В сообщении уточняется, что дрон ВСУ сдетонировал на территории частного дома, и в результате атаки пострадал 14-летний мальчик. Его со слепым осколочным ранением головы доставили в ЦРБ в Шебекино, после оказания медпомощь ребенка переведут в Детскую областную клиническую больницу.

Также стало известно, что в результате атаки в доме поврежден забор, окна и фаса, а также остекление соседнего дома.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки дрона на автомобиль погиб мужчина.