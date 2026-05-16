Российский школьник пропал без вести, оставив странную записку

В Перми 14-летний подросток ушел из дома и пропал, оставив загадочную записку. Родители забили тревогу и начали поиски. Следы мальчика заметили в Екатеринбурге. Об этом пишет E1.RU.

© Московский Комсомолец

По словам мамы мальчика, он ушел из дома утром 15 мая, а вечером с его карты была оплачена покупка в магазине в Екатеринбурге.

С собой подросток взял рюкзак и телефон, но вытащил из него сим-карту. Он также оставил загадочную записку, в которой просил его не терять и обещал вернуться в воскресенье. Учителям подросток просил сказать, что заболел.

При этом он также просил никого не спрашивать и утверждал, что не брал дома деньги.

В субботу стало известно, что мальчика нашли: его задержали в магазине Екатеринбурга и доставили в отдел полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматического оружия. Инцидент произошёл на территории жилого комплекса в Люберецком городском округе. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.