В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 160 млн рублей

Пожилая женщина в Санкт-Петербурге отдала мошенникам денежные средства и золотые слитки весом 8,8 кг, общая сумма ущерба превысила 160 млн рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

"Неизвестные под предлогом декларирования денежных средств убедили [женщину] передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и 8,8 кг золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила 162 950 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что 75-летняя женщина обратилась в полицию 15 мая, она объяснила, что в течение апреля ей звонили злоумышленники, которым в результате она отдала средства. Через несколько часов после обращения опергруппа угрозыска по подозрению в совершении преступления задержала 34-летнего курьера мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уточняется, что похищенное не изъято.