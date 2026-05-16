Мощный взрыв прогремел на АЗС в Пятигорске, Пострадали два человека, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Взрыв прогремел на АЗС на улице Ермолова, где разгружался газовоз. Началось возгорание.

«На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики», — написал Владимиров.

При этом канал «База» сообщает о троих пострадавших: двух сотрудниках АЗС и одном клиенте.

На кадрах с места ЧП видно, как огромный черный «гриб» поднимается в воздух. Пожар тушат 45 спасателей, задействовано 15 единиц техники.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.