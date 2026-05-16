Появились новые детали обмана российской пенсионерки курьером

В Санкт-Петербурге мошенники обманули местного жителя, убедив его, что он работает курьером для Центрального банка. В результате их действий 75-летняя пенсионерка лишилась почти 163 миллионов рублей и 8,8 кг золота. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На протяжении апреля пенсионерка получала звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали её в необходимости задекларировать свои сбережения. В итоге она передала деньги и золотые слитки курьеру, который оказался замешанным в мошеннической схеме.

Задержанный 34-летний мужчина на допросе сообщил, что его убедили в легальности действий, так как компания, в которую он устроился, якобы сотрудничает с Центральным банком.

По информации полиции, мужчина разместил объявление о поиске работы, после чего с ним связался куратор, подписанный в Telegram как «Роман Удалов». Он сообщил, что нужно будет перевозить ценные бумаги и наличные деньги, а также обменивать их на криптовалюту.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают других возможных участников схемы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге установлен новый рекорд по масштабам телефонного мошенничества: женщина из Калининского района стала жертвой преступников, похитивших у неё колоссальную сумму.

