Неизвестный выстрелил в российского подростка из пневматики

В Подмосковье неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматического оружия. Инцидент произошёл на территории жилого комплекса в Люберецком городском округе. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи. Об этом сообщил РИА Новости адвокат семьи пострадавшего Роман Закирьянов.

По словам собеседника издания, компания подростков в возрасте 14-15 лет вечером находилась во дворе, когда один из них встал и получил выстрел в спину из окна. Медики в больнице извлекли у него пулю из спины.

О произошедшем подано заявление в полицию, где будет проводиться проверка по сообщению из лечебного учреждения. Адвокат отметил, что это преступление может быть квалифицировано как хулиганство с применением оружия, и оно относится к компетенции Следственного комитета России, так как совершено в отношении несовершеннолетнего.

В правоохранительных органах пообещали проверить камеры видеонаблюдения, однако семья пострадавшего выражает опасения, что некоторые кадры могут быть утеряны со временем. На данный момент комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее сообщалось, что суд в Тюменской области обязал несовершеннолетнего подростка выплатить моральную компенсацию своему другу, который навсегда потерял зрение на один глаз после выстрела из пневматического пистолета.