Летевший в Анталью самолет экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе
Самолёт авиакомпании SunExpress, летевший из Бристоля в Анталью, экстренно сел в лондонском аэропорту Станстед. Причиной стало сообщение о бомбе на борту. Об этом передаёт агентство DHA.
Сигнал о возможной угрозе поступил вскоре после взлёта. Экипаж принял решение немедленно посадить лайнер.
На земле воздушное судно досмотрели. Никакой бомбы не нашли."После проведённого досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным", — передает агентство.