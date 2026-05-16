Летевший в Анталью самолет экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе

Самолёт авиакомпании SunExpress, летевший из Бристоля в Анталью, экстренно сел в лондонском аэропорту Станстед. Причиной стало сообщение о бомбе на борту. Об этом передаёт агентство DHA.

Сигнал о возможной угрозе поступил вскоре после взлёта. Экипаж принял решение немедленно посадить лайнер.

На земле воздушное судно досмотрели. Никакой бомбы не нашли."После проведённого досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным", — передает агентство.