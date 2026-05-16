Новый вид мошенничества на свиданиях начал набирать популярность в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Теперь вместо тарелочниц мужчин стали обманывать букетчицы. По данным канала, девушки знакомятся с молодыми людьми в дейтинг-приложениях, приглашают на свидание и на встрече заводят их в цветочный магазин. В нем они покупают букет на десятки тысяч рублей. Затем пара отправляется на прогулку, но спустя 15 минут девушка внезапно исчезает под предлогом срочных дел.

После этого букет возвращается в магазин, а сама девушка идет на следующее свидание. Авторы канала отмечают, что продавцы могут предлагать покупателям одни и те же цветы по пять раз за день.

Ранее директор дейтинг-сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов назвал способы распознать ред-флаги в потенциальном партнере.