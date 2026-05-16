Мошенники обманули 66-летнюю москвичку на 22 млн рублей

Телефонные аферисты представились женщине председателем ТСЖ и сообщили о замене ключей от домофона. Затем под видом «декларирования сбережений» украли у пенсионерки свыше 22 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

Там уточнили, что злоумышленники уговорили москвичку сдать в ломбард все драгоценности, полученные деньги отдать курьеру. Также она сняла средства со счетов.

Помимо этого, злоумышленникам удалось выведать у потерпевшей, что у неё дома хранятся 50 тыс. долларов наличными, на даче ещё 100 тыс. долларов. Эти деньги она также отдала преступникам. Их разыскивают.