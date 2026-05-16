В Донецке при ночной атаке дронов повреждены несколько домов и автомобилей

Несколько частных домов и легковых автомобилей получили повреждения в Донецке в результате ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Ворошиловском районе повреждены несколько жилых домов в частном секторе. Кроме этого, повреждено остекление и несколько легковых автомобилей", - написал он в Telegram-канале.

Кулемзин уточнил, что при атаке никто не пострадал.