В Бурятии на территории частного дома нашли снаряд

Жители Бурятии обнаружили на своем участке снаряд. Об этом сообщает управление Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. Работавшие на участке с частным домом люди заметили подозрительный предмет, который напоминал снаряд, и вызвали профильные службы.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что это был 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, на нем заметили следы коррозии.

"Находка, содержащая взрывчатое вещество, передана для дальнейшей утилизации", – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. На данный момент они проводят проверку.

До этого в начале мая на северо-востоке Москве у мусорки обнаружили боевую гранату со следами коррозии. В результате на место прибыли специалисты, а территорию оцепили. Выяснилось, что боеприпас действительно боевой. Затем ее обезвредили. Кто является хозяином опасного предмета, неизвестно.