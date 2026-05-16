Загадочно пропавший полгода назад россиянин начал продавать бизнес

В Свердловской области продолжается расследование по факту исчезновения 33-летнего бизнесмена, который пропал 17 ноября 2025 года в коттеджном посёлке Рассоха. Об этом сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Заречный», пишет РИА Новости.

Заявление о пропаже россиянина было подано его матерью 1 февраля 2026 года.

В полиции отметили, что Станислав И. с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса, что может быть связано с его исчезновением.

Также у него имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства.

Как ранее писали СМИ, сожительница пропавшего сообщила, что Станислав оставил записку, в которой просил не переживать за него и обещал вернуться к новогодним праздникам. Однако с тех пор он не выходил на связь.

В полиции уточнили, что Ильин проверяется по информационно-справочным учетам, и в настоящее время устанавливаются возможные места его нахождения.

