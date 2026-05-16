В Ярославской области найдены трупы десятков животных
Жители деревни Щербинино в Переславль-Залесском округе обнаружили в овраге мешки с трупами десятков собак; полиция начала проведение проверки.
Об обнаружении многочисленных трупов собак сообщили переславские зооволонтеры из автономной некоммерческой благотворительной организации "Дворянин". По словам добровольцев, трупы скидывались в овраг не один год, поскольку там же были обнаружены и скелеты животных.
Добровольцы вызвали полицию и написали заявление. Органы внутренних дел проводят проверку. В ситуации хочет разобраться и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В Переславль-Залесском округе обнаружены тела животных. Вместе с правоохранительными органами проведем проверку и накажем тех, кто это сделал", - написал глава региона в своем канале в Макс.