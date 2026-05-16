Следователи прекратили дело против вонзившей нож в спину мужчины актрисы

Уголовное дело против актрисы Анны Артамоновой , которая стала одной из участниц конфликта на парковке в Москве в феврале этого года, прекращено. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что действия актрисы квалифицировали как необходимую оборону (ст. 37 УК РФ) при защите детей.

«Дело в отношении женщины, чьи действия проверяли московские следователи СК и полиции, было прекращено», — сказал собеседник агентства.

В начале февраля актриса театра Et Cetera Анна Артамонова поссорилась с водителем из-за места на парковке, что привело к драке с участием ее сына и «трех мужчин спортивного телосложения». Во время потасовки артистка ударила одного из оппонентов ножом для резки колбасы. Прибывшие полицейские решили возбудить дело против самой Артамоновой.

На актрису Анну Артамонову, которая защищала своих детей, завели уголовное дело

В Госдуме потребовали, чтобы ее дело рассматривал суд присяжных без вмешательства «общественников и диаспоры», и позднее взяли на контроль расследование дела артистки.