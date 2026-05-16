Утечка радиоактивного вещества произошла на АЭС в Японии

На втором энергоблоке японской АЭС «Онагава» произошла утечка радиоактивного пара. Об этом в субботу, 16 мая, сообщил оператор станции Tohoku Electric Power.

По данным компании, утечку зафиксировали утром в конденсаторном помещении на втором цокольном этаже. После обнаружения инцидента работу реактора приостановили.

В компании пояснили, что подача пара продолжалась даже после затяжки клапана, соединенного с дренажным люком. В связи с этим было принято решение остановить реактор и провести проверку оборудования.

Оператор подчеркнул, что произошедшее не связано с землетрясением и не оказало радиоактивного воздействия на окружающую среду. Причины инцидента выясняются, говорится на сайте компании.

Другой случай произошел в марте 2025 года, когда утечка радиоактивного теплоносителя произошла на третьем энергоблоке АЭС «Олкилуото» в Финляндии. Всего финская АЭС имеет три реактора, производящих около 30 процентов от потребляемой жителями энергии.

Серьезный ядерный инцидент наивысшей категории риска «А» произошел также в августе 2025 года на территории военно-морской базы «Клайд» в Шотландии.