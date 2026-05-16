Дело сестер Хачатурян снова вернулось в суд

История сестер Хачатурян, которая уже почти восемь лет остается одной из самых громких уголовных историй в России, получила новое продолжение. Родственники Михаила Хачатуряна подали кассационную жалобу и пытаются оспорить решение суда, который посмертно признал его виновным в насилии над дочерьми.

Как следует из материалов Бутырского суда Москвы, жалоба уже зарегистрирована. По данным MK.ru, документы направили во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Представитель семьи Хачатуряна адвокат Георгий Чугуашвили считает, что суд недостаточно изучил доказательства и не проверил ряд важных обстоятельств дела. Именно поэтому родственники погибшего пытаются добиться пересмотра выводов суда.

Михаила Хачатуряна в апреле прошлого года посмертно признали виновным по нескольким тяжким статьям, связанным с сексуальным насилием, причинением вреда здоровью и незаконным оборотом порнографических материалов. При этом само уголовное дело прекратили из-за его смерти.

Трагедия произошла летом 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями нашли на лестничной площадке дома.

По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей — Крестину, Ангелину и Марию. На тот момент девушкам было 19, 18 и 17 лет.

Во время следствия сестры заявили, что годами подвергались психологическому, физическому и сексуальному насилию со стороны отца. Позже экспертизы подтвердили у девушек признаки посттравматического стрессового расстройства и синдрома жестокого обращения.

Как ранее писал MK.ru, дело вызвало огромный общественный резонанс. В разных городах проходили акции поддержки сестер, а история стала одной из самых обсуждаемых тем вокруг домашнего насилия в России.

Следствие несколько раз меняло подход к делу. В 2021 году девушек официально признали потерпевшими по делу против отца. Одновременно уголовное дело против самих сестер продолжило рассматриваться отдельно.

Сейчас в отношении сестер по-прежнему действует запрет определенных действий. Их дело окончательно не завершено.

По данным MK.ru, после посмертного приговора защита родственников Михаила Хачатуряна уже пыталась оспорить выводы суда в апелляции, однако Мосгорсуд тогда оставил решение в силе.