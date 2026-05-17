Мошенники атакуют детей под предлогом «обновления» дневника

Мошенники начали атаковать школьников, используя доверие к образовательным сервисам. Схема развивается в два шага — и всё выглядит максимально правдоподобно, предупредил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

«Сначала ребёнку звонят якобы из школы или «городского или регионального центра образования». Сообщают о переходе на новую версию электронного дневника и просят назвать код из СМС для «регистрации». После этого разговор резко обрывается», — объяснил эксперт.

По его словам, затем следует второй звонок — уже с давлением и запугиванием.

«Аферисты утверждают, что у родителей «похищены деньги» и якобы возбуждено дело. Чтобы «спасти» семью, ребёнка убеждают срочно передать или перевести деньги. В результате напуганные дети могут отдать мошенникам все сбережения», — рассказал Щербаченко.

Он посоветовал объяснить ребёнку, что нельзя переходить по неизвестным ссылкам от незнакомых людей.

«Никому нельзя сообщать коды из СМС, любые подобные звонки — повод сразу рассказать взрослым. Никакие «проверки денег» по телефону не существуют, сотрудники школ и официальных сервисов не запрашивают пароли, СМС-коды. Если поступил подозрительный звонок или сообщение, немедленно прекратите общение и свяжитесь с учебным заведением напрямую», — заключил аналитик.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с RT отметил, что сегодня злоумышленники выстраивают целые психологические сценарии, в которых используют страх, давление и имитацию официальных процедур.