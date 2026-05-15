В Ленобласти во время пожара мужчина выпал из окна дома и чудом выжил

В Ленинградской области мужчина выпал из окна горящей квартиры и чудом выжил. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону и собственный источник.

Вечером 15 мая в девятиэтажке на улице Красных Фортов в Сосновом Бору возник пожар. Огонь вспыхнул в квартире-студии на пятом этаже, жильцы дома успели эвакуироваться до приезда пожарных.

По данным телеканала, один из жильцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал из окна. Мужчина выжил, приземлившись на крышу пункта выдачи Wildberries, но получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу и попал в реанимацию.

К настоящему времени сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, его причины устанавливаются.