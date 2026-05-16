В Дагестане вынес приговор полицейским по делу об убийстве участника СВО
Советский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор трем бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы, признанным виновными в жестоком убийстве участника специальной военной операции Ахмеда Джабраилова.
Как сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, каждый из фигурантов получил по шесть лет лишения свободы.
Согласно обнародованным ранее материалам следствия, трагедия произошла в ночь на 9 июля 2024 года в здании отдела полиции по Советскому району, куда потерпевший был доставлен за нарушение общественного порядка.
Вместо оформления протокола полицейские подвергли мужчину зверскому избиению руками, ногами и электрошокером, после чего один из них, придавив лежащего лицом вниз ветерана коленями, собственным весом сдавил ему грудную клетку и живот, перекрыв доступ воздуха. Полученная механическая асфиксия стала причиной смерти Джабраилова на месте.
