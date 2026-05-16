В Дагестане вынес приговор полицейским по делу об убийстве участника СВО

Советский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор трем бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы, признанным виновными в жестоком убийстве участника специальной военной операции Ахмеда Джабраилова.

© Московский Комсомолец

Как сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, каждый из фигурантов получил по шесть лет лишения свободы.

Согласно обнародованным ранее материалам следствия, трагедия произошла в ночь на 9 июля 2024 года в здании отдела полиции по Советскому району, куда потерпевший был доставлен за нарушение общественного порядка.

Вместо оформления протокола полицейские подвергли мужчину зверскому избиению руками, ногами и электрошокером, после чего один из них, придавив лежащего лицом вниз ветерана коленями, собственным весом сдавил ему грудную клетку и живот, перекрыв доступ воздуха. Полученная механическая асфиксия стала причиной смерти Джабраилова на месте.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из больницы выписали лишившуюся пальца в детском саду.